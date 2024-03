Enquanto fome se instala em Gaza, EUA se esforçam para encontrar soluções

"Os lançamentos aéreos são extremamente caros e de baixo volume... O fato de eles precisarem ser considerados é um grande fracasso político", disse Jeremy Konyndyk, presidente da Refugees International.

Israel afirma estar empenhado em melhorar a situação humanitária em Gaza e acusa os militantes do Hamas de colocar em risco os civis palestinos, usando-os como escudos humanos.

Questionado sobre as opções em estudo pelos EUA, um porta-voz da embaixada israelense em Washington referiu-se a uma declaração na quinta-feira do porta-voz militar israelense Daniel Hagari. Na ocasião, Hagari disse que Israel estava coordenando as entregas e que deseja que a ajuda humanitária chegue à população do enclave.

"Estamos trabalhando sem parar para que isso ocorra", disse Hagari na declaração em vídeo. "Israel não impõe limites à quantidade de ajuda que pode entrar em Gaza."

As entregas de auxílio a Gaza, especialmente no norte, têm sido raras e caóticas diante do aumento da ilegalidade, dos saques e do colapso da ordem pública após a ofensiva militar de Israel, que matou mais de 30.000 palestinos, tornando as atividades de trabalhadores humanitários extremamente inseguras.

O conflito teve início com um ataque do Hamas ao sul de Israel a partir de Gaza em 7 de outubro, no qual os militantes mataram 1.200 pessoas e sequestraram mais de 250.