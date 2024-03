EUA investigarão se carros chineses representam riscos à segurança de dados nacionais

O grupo pediu que o Departamento de Comércio visasse transações que representassem "risco indevido para a segurança econômica e nacional dos EUA", mas não "capturasse transações de baixo risco que poderiam ter impactos não intencionais de curto prazo em tecnologias avançadas de segurança veicular".

Há relativamente poucos veículos leves fabricados na China sendo importados para os Estados Unidos. A secretária de Comércio, Gina Raimondo, disse que o governo estava tomando medidas antes que eles se espalhassem e "potencialmente ameaçassem nossa privacidade e segurança nacional".

Os fabricantes chineses de veículos elétricos têm contado com Sudeste Asiático, Oriente Médio e Europa como seus maiores mercados de exportação. A BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo em termos de vendas, tem dito repetidamente que não tem planos de vender seus carros no mercado dos EUA, mas na quarta-feira disse que estava procurando um local no México para instalar uma fábrica para construir carros para esse mercado.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta sexta-feira que os carros chineses são populares em todo o mundo, não por causa das "chamadas práticas injustas", mas porque haviam surgido de uma concorrência acirrada no mercado e são tecnologicamente inovadores.

"A China pede que os EUA respeitem as leis da economia de mercado e os princípios da concorrência justa, parem de exagerar o conceito de segurança nacional, parem com a supressão discriminatória das empresas chinesas e defendam um ambiente de negócios aberto, justo e não discriminatório", disse a porta-voz do ministério, Mao Ning, em um briefing.

