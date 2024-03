Feminicídios crescem novamente na Argentina após recorde em 2023, diz observatório

Por Candelaria Grimberg

BUENOS AIRES (Reuters) - Os feminicídios na Argentina, que já haviam batido recorde no ano passado, aumentaram ainda mais nos dois primeiros meses de 2024, mostrou nesta sexta-feira relatório de um observatório local, que reportou mais de uma morte por dia e realçou a ameaça enfrentada pelas mulheres. O país foi palco de 61 feminicídios de mulheres e garotas até o fim de fevereiro, afirmou o observatório do tipo de crime da organização não-governamental La Casa del Encuentro. No mesmo período do ano passado, foram 56 assassinatos ocorridos devido ao gênero das vítimas. O crescimento de quase 10% ocorreu após a Argentina registrar um número recorde de 322 feminicídios no ano passado, segundo dados oficiais. A nação enfrenta o crescimento da pobreza, incerteza política e a alta inflação, que alimenta uma crise no custo de vida. O novo presidente, o libertário Javier Milei, que assumiu em dezembro, extinguiu o Ministério da Mulher para cortar custos do Executivo, colocando o tema abaixo de uma pasta de capital humano, com escopo mais amplo. Alguns grupos mostraram preocupação de que essa medida possa prejudicar a proteção à mulher. "O que estamos vendo, infelizmente, é que a violência contra a mulher exacerbou", afirmou Ada Beatriz Rico, diretora do observatório que realizou o levantamento.

"Eles nos estão deixando sem ferramentas. É como se estivéssemos andando para trás." O governo preferiu não comentar. Milei é abertamente antifeminista, embora diga que isso não o torna antimulheres. Ele quer reabrir o debate sobre o aborto, que foi legalizado pelo Congresso no governo anterior, e ordenou que órgãos do governo não usem linguagem inclusiva. Das 61 vítimas, 57% foram mortas em casa e 20% já haviam anteriormente prestado queixa. De acordo com o relatório, 77 crianças ficaram órfãs de mãe por conta dos feminicídios. (Reportagem de Candelaria Grimberg)