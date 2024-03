Navalny é enterrado em Moscou e milhares de pessoas gritam seu nome

As autoridades proibiram o movimento criado por ele por considerá-lo extremista e classificam seus partidários como desordeiros apoiados pelos Estados Unidos para fomentar uma revolução. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não tinha nada a dizer à família de Navalny.

Milhares de pessoas compareceram para prestar homenagem no cemitério e do lado de fora da igreja Soothe My Sorrows, no sudeste de Moscou, onde padres ortodoxos realizaram um breve serviço fúnebre antes de o corpo ser levado para o cemitério.

Em meio à grande multidão, muitas pessoas seguravam ramos de flores e algumas gritavam - "Rússia será livre", "Não à guerra", "Rússia sem Putin", "Não perdoaremos" e "Putin é um assassino".

A polícia estava presente em grande número, mas não interveio.

Desde o início da guerra na Ucrânia, há dois anos, a Rússia reforçou suas leis para introduzir longas sentenças de prisão para qualquer pessoa considerada culpada de "desacreditar" as Forças Armadas. Os principais críticos de Putin estão na prisão ou fugiram para o exterior.

"Eu vim aqui para dizer adeus a Navalny. O que isso significa para mim? Não sei nem como explicar", disse um homem de 25 anos que deu seu nome como Kirill.