Papa Francisco pede estudos sobre a "feia" teoria de gênero

"Anular as diferenças significa anular a humanidade."

A teoria de gênero, muitas vezes chamada de ideologia de gênero por seus detratores, sugere que o gênero é mais complexo e fluido do que as categorias binárias de masculino e feminino, e depende de mais do que características sexuais visíveis.

O pontífice de 87 anos disse que ainda estava sofrendo de um resfriado recente e pediu a um assessor que lesse seu discurso, mas primeiro queria "sublinhar" seus sentimentos sobre a ideologia de gênero.

Ele afirmou que se lembrava de ter lido um livro "profético" chamado "Lord of the World" - um romance distópico publicado em 1907 por um padre católico sobre um mundo em que a religião não tem lugar - que alertava sobre o risco de anular as diferenças entre as pessoas.

"Leiam se tiverem tempo, porque ele fala desses problemas de hoje", disse o papa a seus visitantes.

