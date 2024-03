UE retém parte de pagamento à agência UNRWA, mas aumenta ajuda aos palestinos

Por Gabriela Baczynska e Andrew Gray

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira que reterá parte de um pagamento de 82 milhões de euros para a agência de refugiados palestinos da ONU (UNRWA), mas aumentará a ajuda geral aos palestinos em 68 milhões de euros este ano.

A UNRWA fornece ajuda e serviços básicos aos palestinos envolvidos na guerra em Gaza, mas entrou em crise depois que Israel alegou, em janeiro, que 12 dos 13.000 funcionários da agência no enclave estavam envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado.