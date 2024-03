ATUALIZA 1-Ataque aéreo israelense atinge tenda em Gaza e mata 11, diz Ministério da Saúde

"Até que sejam dadas respostas claras, uma delegação não partirá para o Cairo", disse o funcionário, segundo a Ynet.

Um funcionário palestino familiarizado com os esforços de mediação não confirmou imediatamente as negociações no Cairo. "Quando se trata de acabar com a guerra e retirar as forças de Gaza, as lacunas permanecem intactas", disse o funcionário.

Durante a guerra, Israel também intensificou os ataques na Cisjordânia ocupada, onde os registros da ONU mostram que pelo menos 358 pessoas foram mortas desde 7 de outubro, um quarto delas crianças.

A agência de notícias oficial palestina WAFA informou no sábado que as forças israelenses mataram um jovem de 16 anos perto da cidade central de Ramallah com um tiro na cabeça.

O exército israelense disse que suas forças estavam realizando "atividades de rotina" na cidade de Kafr Ni'ma, perto de Ramallah, quando dezenas de pessoas começaram a atirar pedras e explosivos contra as forças, que responderam com fogo real, atingindo uma pessoa.