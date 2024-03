Papa Francisco pede a um assessor para ler discurso devido à bronquite

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco, que está sofrendo de gripe, disse que delegou a leitura de um discurso em uma cerimônia neste sábado a um assessor porque ele não está conseguindo devido à bronquite.

"Eu preparei um discurso, mas, como vocês podem ver, não estou conseguindo lê-lo por causa da bronquite. Pedi ao Monsenhor (Filippo) Ciampanelli que o lesse para mim", disse o papa, com a voz rouca.

O discurso foi para a cerimônia de abertura do ano judicial do tribunal do Vaticano.