Pelo menos 10 palestinos foram mortos por ataque aéreo israelense em Rafah, diz Ministério da Saúde

CAIRO (Reuters) - Pelo menos 10 palestinos foram mortos por um ataque aéreo israelense neste sábado, que atingiu uma tenda em Rafah, informou o Ministério da Saúde de Gaza.

O ataque aéreo ocorreu em uma área onde os palestinos refugiados estavam se abrigando, do lado de fora do Hospital Emirate, no subúrbio de Tel Al-Sultan, no sul de Rafah, em Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que um médico que trabalhava no hospital está entre os mortos. Os militares israelenses não comentaram o assunto.