Extrema direita francesa faz da imigração pilar da campanha eleitoral

PARIS (Reuters) - O partido de extrema direita francês Rassemblement National (RN), de Marine Le Pen, deu início à campanha para as eleições europeias de junho neste domingo, dizendo que a votação será um referendo sobre a imigração.

As pesquisas de opinião mostram que o RN deverá obter grandes ganhos nas eleições - algumas pesquisas o creditam com 28% a 30% de apoio - e que poderá representar um grande desafio para os principais partidos da França, incluindo o Renaissance, do presidente francês, Emmanuel Macron.

"Está bem claro que essas eleições de 9 de junho são um referendo contra sermos submersos pelos migrantes", disse o presidente do RN, Jordan Bardella, 28 anos, que liderará o RN nas eleições, no primeiro comício de campanha do partido na cidade portuária de Marselha, no sul do país.