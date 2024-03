Nascidos e mortos durante guerra em Gaza, bebês gêmeos são enterrados em Rafah

Por Bassam Masoud e Nidal al-Mughrabi

RAFAH (Reuters) - Nascidos há poucas semanas da guerra em Gaza, os bebês gêmeos Wesam e Naeem Abu Anza foram enterrados neste domingo, os mais jovens dos 14 membros da mesma família que, segundo as autoridades de saúde de Gaza, foram mortos em um ataque aéreo de Israel contra Rafah durante a noite.

A mãe deles, Rania Abu Anza, segurou um dos gêmeos, com o corpo minúsculo envolto em uma mortalha branca, em sua bochecha e acariciou sua cabeça durante o funeral no domingo. Uma pessoa que estava de luto segurou o segundo bebê por perto, com um pijama azul-claro visível sob a mortalha.