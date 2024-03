Polícia detém três acusados de estupro de casal de turistas na Índia

O casal, que se identificou como Vicente e Fernanda ao canal de TV espanhol Antena 3, disse em uma entrevista no sábado que os homens estupraram Fernanda e bateram em Vicente repetidamente.

"Eles me estupraram, se revezaram enquanto alguns assistiam e ficaram assim por cerca de duas horas", disse Fernanda, que tem nacionalidade brasileira e espanhola, na entrevista.

No início deste fim de semana, o casal publicou um vídeo descrevendo o que aconteceu em sua conta conjunta no Instagram, onde eles publicam imagens de suas viagens ao redor do mundo de motocicleta para quase 200 mil seguidores. O vídeo não está mais disponível.

Em um novo vídeo, Vicente e Fernanda, que aparece com hematomas no rosto, agradeceram aos seus seguidores pelo apoio.

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha disse neste domingo que estava enviando uma equipe para a área e que havia entrado em contato com as autoridades, enquanto no Brasil o governo afirmou que buscou contato com a cidadã brasileira por meio de sua embaixada em Nova Délhi e que está disponível para dar toda a assistência aplicável.

Kherwar, o superintendente da polícia em Dumka, disse no sábado que uma das pessoas detidas havia fornecido às autoridades os nomes de outras pessoas envolvidas.