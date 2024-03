Suíços aprovam em referendo pagamento de 13º para pensionistas

ZURIQUE (Reuters) - A Suíça votou decisivamente pelo aumento do pagamento de pensões e aposentadorias para os idosos em um referendo realizado neste domingo, já que a preocupação com o custo de vida e o apoio a uma rede de segurança social mais forte superaram as questões sobre como financiá-la.

Os resultados oficiais provisórios publicados pelo governo mostraram que mais de 58% dos eleitores apoiaram o pagamento adicional, um 13º por ano, com menos de 42% dos eleitores contra, uma vitória mais enfática do que as pesquisas finais sugeriam.

A medida, que foi promovida pela Federação Sindical Suíça e pelos partidos de centro-esquerda, também precisou do apoio da maioria dos 26 cantões da Suíça para ser aprovada. A maioria apoiou a medida, com a oposição mais forte nos cantões com impostos mais baixos.