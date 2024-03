Chefe de direitos humanos da ONU diz que é essencial evitar conflagração na guerra de Gaza

GENEBRA (Reuters) - O chefe de direitos humanos das Nações Unidas afirmou nesta segunda-feira que é imperativo evitar exacerbação da guerra em Gaza, alertando que qualquer conflagração poderia ter amplas repercussões em todo o Oriente Médio e fora da região.

Ao discursar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, Volker Turk disse que a guerra em Gaza, que vem ocorrendo desde os ataques de 7 de outubro por homens armados do Hamas no sul de Israel, já havia se espalhado pelos países vizinhos.

"Estou profundamente preocupado que, nesse barril de pólvora, qualquer faísca pode levar a uma conflagração muito mais ampla", disse Turk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.