EUA dizem que seus cidadãos devem sair do Haiti após fuga em prisão

(Reuters) - Os Estados Unidos pediram que seus cidadãos saiam do Haiti “o mais rápido possível”, após a violência se agravar durante o fim de semana, com mais 15 mil pessoas fugindo dos conflitos e homens armados libertando milhares de detentos na maior prisão do Haiti.

Os EUA, casa de mais de um milhão de haitianos, disse que sua embaixada oferecerá apenas operações limitadas na segunda-feira. O Canadá afirmou que fechará temporariamente a sua embaixada.

O governo do Haiti declarou estado de emergência na noite de domingo, após conflitos violentos na capital danificarem as comunicações e levarem a uma fuga da prisão, com o líder de uma grande gangue tentando derrubar o primeiro-ministro.