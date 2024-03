Hamas diz que continua com negociações de trégua em Gaza sem os israelenses

Israel se recusou a fazer comentários públicos sobre as negociações no Cairo ou sobre sua decisão de não participar. Uma fonte havia dito anteriormente à Reuters que Israel não participaria porque o Hamas rejeitou seu pedido de uma lista com os nomes de todos os reféns que ainda estão vivos, informação que os militantes dizem que fornecerão somente quando os termos forem acordados.

"As conversações no Cairo continuam pelo segundo dia, independentemente de a delegação da ocupação estar presente no Egito", disse uma autoridade do Hamas à Reuters nesta segunda-feira.

Washington, que é o aliado mais próximo de Israel e patrocinador das negociações, diz que um acordo continua próximo, com um acerto já efetivamente acordado por Israel e aguardando apenas a aprovação do Hamas.

"O Hamas afirma que quer um cessar-fogo. Bem, há um acordo sobre a mesa. E, como dissemos, o Hamas precisa concordar com esse acordo", disse a vice-presidente Kamala Harris no domingo. "Vamos conseguir um cessar-fogo. Vamos reunir os reféns com suas famílias. E vamos fornecer alívio imediato para o povo de Gaza."

Em um discurso que sinaliza uma aparente mudança de tom do governo do presidente norte-americano, Joe Biden, em relação ao seu aliado, Kamala também usou uma linguagem excepcionalmente vigorosa para pedir que Israel faça mais para aliviar a situação humanitária da Faixa de Gaza.

"As pessoas em Gaza estão morrendo de fome. As condições são desumanas e nossa humanidade comum nos obriga a agir", disse ela. "O governo israelense tem que fazer mais para aumentar significativamente o fluxo de ajuda. Não há desculpas."