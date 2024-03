Israel realiza maior operação em Ramallah em anos

Testemunhas em Ramallah disseram que as forças israelenses conduziram dezenas de veículos militares para a cidade, sede da Autoridade Palestina (AP), liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, que exerce autonomia limitada sobre partes da Cisjordânia.

O Ministério da Saúde palestino informou que as forças israelenses atiraram e mataram Mustafa Abu Shalbak, de 16 anos, durante a operação no campo de refugiados de Am'ari.

A agência de notícias palestina Wafa disse que houve confrontos quando as forças israelenses invadiram o campo e que "balas reais foram disparadas contra jovens palestinos", ferindo Abu Shalbak no pescoço e no peito.

As Forças Armadas israelenses disseram que as forças de segurança realizaram uma operação antiterrorismo de seis horas no campo, prendendo dois suspeitos procurados, interrogando outros e apreendendo "material de incitação espalhado pelo Hamas".

"Durante a operação, houve um tumulto violento, no qual os suspeitos atiraram pedras e coquetéis molotov contra as forças de segurança israelenses, que responderam com fogo real. Foi identificado um atingido", afirmaram.

Um policial de fronteira israelense ficou levemente ferido durante os confrontos.