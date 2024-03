Jack Teixeira se declara culpado por vazamento de segredos do Pentágono

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - Jack Teixeira, o membro da Guarda Nacional Aérea de Massachusetts acusado de vazar documentos militares confidenciais em uma plataforma de mídia social, se declarou culpado nesta segunda-feira por realizar uma das mais graves violações da segurança nacional dos Estados Unidos em anos.

Teixeira, que permanece sob custódia desde sua prisão em abril do ano passado na casa de sua mãe em North Dighton, em Massachusetts, admitiu irregularidades durante uma audiência no tribunal federal de Boston, depois de fechar um acordo judicial com promotores que planejam pedir sentença de mais de 16 anos de prisão.