Nikki Haley supera Trump e vence primárias republicanas de Washington

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - A candidata Nikki Haley venceu as primárias republicanas em Washington, D.C., no domingo, sua primeira vitória no processo de nomeação do partido para presidente dos Estados Unidos e um triunfo simbólico para a ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, informou a Edison Research.

Haley, a única desafiante restante de Donald Trump na disputa, obteve 62,9% dos votos, contra 33,2% obtidos pelo ex-presidente.