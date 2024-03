Presidente diz que Filipinas vão reagir à China se tiver interesses marítimos ignorados

Por Karen Lema e Mikhail Flores

(Reuters) - As Filipinas cooperarão com a China nas negociações sobre o disputado Mar do Sul da China, disse o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., nesta segunda-feira, mas reagirão se sua soberania e seus direitos marítimos forem ignorados.

Falando em um fórum do Lowy Institute durante uma visita à Austrália, Marcos disse que está comprometido em trabalhar com as nações do Sudeste Asiático e com a China para obter um código de conduta (COC) há muito adiado no Mar do Sul da China, ancorado no direito internacional.