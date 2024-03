Protesto com voto "descomprometido" visa Minnesota em resposta a apoio de Biden a Israel

"Nada disso significa que iremos ignorar a população árabe-americana e muçulmana americana", disse a autoridade. "Não o faremos. Não estamos dando como certo o voto de ninguém."

O comentário mais incisivo dos EUA sobre a guerra até o momento partiu da vice-presidente Kamala Harris, que no domingo pediu um cessar-fogo imediato em Gaza e instou o Hamas a aceitar um acordo para libertar reféns em troca de uma cessação das hostilidades por seis semanas.

Mesmo com o voto de protesto, Biden deve varrer as primárias democratas em Minnesota e em mais de uma dúzia de outros Estados em 5 de março, a chamada Super Terça, e garantir a nomeação do Partido Democrata nas próximas semanas.

"COMPARE-O COM A ALTERNATIVA"

A campanha de Biden e muitas autoridades do Partido Democrata acreditam que, no fim das contas, democratas insatisfeitos apoiarão Biden em novembro quando forem confrontados com a perspectiva de Trump.

No geral, 61% dos democratas apoiam a maneira como Biden lida com o conflito entre Israel e Hamas, segundo pesquisa de fevereiro da Harvard-Harris, embora uma levantamento da Reuters/Ipsos no mesmo mês tenha mostrado que 56% dos democratas preferem um presidente que não apoie o auxílio militar a Israel.