Satélite apoiado pelo Google vai rastrear emissões globais de metano do setor petrolífero

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - Um novo satélite apoiado pelo Google, da Alphabet Inc., e pelo grupo Environmental Defense Fund será lançado da Califórnia nesta segunda-feira com a missão de identificar, a partir do espaço, as emissões de metano do setor de petróleo e gás.

O satélite MethaneSAT irá se juntar a uma crescente frota de espaçonaves em órbita destinadas a ajudar no combate às mudanças climáticas, publicando dados sobre as emissões do invisível, porém potente, gás de efeito estufa.