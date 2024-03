Blinken apela a Israel para maximizar "todos os meios possíveis" para garantir ajuda a Gaza

"Requer mais travessias. Isso exige mais entrada de ajuda. E uma vez que a ajuda chegue, é necessário garantir que ela possa chegar às pessoas que dela precisam. Portanto, continuaremos a insistir nisso todos os dias, porque a situação como está é simplesmente inaceitável", disse Blinken.

A fome ameaça agora a sitiada Faixa de Gaza, à medida que o fornecimento de ajuda, já drasticamente reduzido desde o início da guerra, diminuiu no último mês. Áreas inteiras do território estão completamente isoladas de alimentos. Os poucos hospitais em funcionamento de Gaza, sobrecarregados com feridos, estão agora cheios de crianças que morrem de fome.

Os comentários de Blinken foram feitos no momento em que as negociações de cessar-fogo no Cairo, anunciadas como o último obstáculo para se chegar a uma trégua de 40 dias na guerra entre o Hamas e Israel a tempo para o início do mês sagrado muçulmano do Ramadã, continuavam, mas sem avanço claro.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)