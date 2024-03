Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre Trump na cédula eleitoral mostrou unanimidade, não unidade

Com outro grande caso envolvendo Trump se aproximando -- os argumentos estão marcados para o próximo mês em sua reivindicação de imunidade presidencial contra acusações -- os nove juízes continuam a achar que a unidade é difícil de ser alcançada nas principais questões legais apresentadas para decidirem em um país profundamente polarizado.

Quatro dos nove juízes - as três juízas progressistas e a juíza mais recente da corte -- discordaram do restante do tribunal sobre a decisão, dizendo que o resultado obtido por cinco juízes conservadores foi além do necessário.

"Definitivamente, há discordância quanto ao raciocínio por trás dos resultados", disse Edward Foley, especialista em direito eleitoral da Universidade Estadual de Ohio.

"A conclusão é que há mais discordância no tribunal do que o desejável em um caso envolvendo a eleição presidencial", acrescentou Foley.

O tribunal superior do Colorado considerou que a 14ª Emenda da Constituição dos EUA desqualificava Trump, que concorre para recuperar a Presidência, de ocupar novamente um cargo público e o impedia de participar das primárias republicanas de terça-feira, considerando que ele havia se envolvido em uma insurreição por suas ações relacionadas ao ataque de 2021 ao Capitólio dos EUA.

A Seção 3 da 14ª Emenda proíbe de exercer o cargo qualquer "funcionário público dos Estados Unidos" que tenha feito um juramento "de apoiar a Constituição dos Estados Unidos" e depois "tenha se envolvido em insurreição ou rebelião contra a mesma, ou dado ajuda ou apoio aos seus inimigos".