El Niño perde força, mas manterá as temperaturas altas, diz agência meteorológica da ONU

A OMM disse que havia cerca de 60% de chance de persistência do El Niño de março a maio e 80% de chance de condições neutras, nem El Niño nem La Niña, de abril a junho.

Há uma chance de La Niña — um padrão climático caracterizado por temperaturas excepcionalmente frias no Pacífico — se desenvolver no final do ano, mas as probabilidades permanecem incertas, disse a OMM.

(Reportagem de Gabrielle Tétrault-Farber)