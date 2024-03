Famintos de Gaza aguardam ajuda apesar das mortes durante entrega de auxílio humanitário

Por Gabrielle Tétrault-Farber e Emily Rose

(Reuters) - Multidões de homens corriam pelas ruas da Cidade de Gaza, repletas de escombros, passando por incêndios e carros destruídos por balas, na esperança de chegar a um raro comboio de ajuda, arriscando suas vidas para conseguir alimentos para as famílias, enquanto a fome segue à espreita após cinco meses de campanha militar de Israel.

A entrega de auxílio no enclave palestino entrou em colapso. Apenas uma fração dos alimentos necessários entram no território e menos ainda nas áreas do norte, onde hospitais relatam que crianças começaram a morrer de desnutrição.