Ministro israelense diz que agressão do Hezbollah está perto de ponto crítico

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse nesta terça-feira que a tensão contínua com o Hezbollah, apoiado pelo Irã, na fronteira com o Líbano, estava aproximando a situação de uma escalada militar.

Israel e o Hezbollah têm trocado disparos desde que o grupo palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro, alimentando a preocupação com o perigo de uma guerra total entre os adversários fortemente armados.

"Estamos comprometidos com o processo diplomático, no entanto, a agressão do Hezbollah está nos aproximando de um ponto crítico na tomada de decisões em relação às nossas atividades militares no Líbano", disse Gallant após se reunir com o enviado dos Estados Unidos Amos Hochstein, que está buscando um fim mediado para esse conflito.