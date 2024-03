Negociações para encerrar conflito na fronteira libanesa-israelense começarão no Ramadã, diz premiê do Líbano

BEIRUTE (Reuters) - Negociações indiretas para acabar com as hostilidades na fronteira libanesa-israelense começarão durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa na próxima semana, disse o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, nesta terça-feira.

O poderoso grupo armado libanês Hezbollah e Israel têm trocado agressões há quase cinco meses, paralelamente à guerra em Gaza, o que provocou esforços diplomáticos para evitar que a situação piorasse.

Em uma entrevista na noite de terça-feira com a emissora local libanesa Al Jadeed, Mikati disse que a estabilidade de longo prazo na fronteira sul exigiria que Israel parasse de violar a integridade territorial do Líbano e devolvesse territórios que ocupa ao longo da fronteira.