Negociações sobre cessar-fogo em Gaza são prorrogadas por mais um dia, diz Hamas

Por Nidal al-Mughrabi e Bassam Masoud

CAIRO/RAFAH, Faixa de Gaza (Reuters) - Negociadores do Hamas permanecerão no Cairo por mais um dia a pedido dos mediadores, mantendo as negociações de cessar-fogo depois de dois dias sem avanço, disse uma autoridade do grupo militante nesta terça-feira.

As conversações no Cairo foram anunciadas como último obstáculo para se chegar ao primeiro cessar-fogo prolongado da guerra - uma trégua de 40 dias durante a qual dezenas de reféns seriam libertados e ajuda seria injetada em Gaza antes do Ramadã, que deve começar no início da próxima semana.