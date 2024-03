OMS diz que desnutrição infantil é "particularmente extrema" no norte de Gaza

"Isso foi em janeiro. Portanto, é provável que a situação seja maior hoje", acrescentou Peeperkorn, referindo-se à época em que os dados foram registrados.

O porta-voz do Unicef James Elder disse que as taxas de desnutrição para crianças com menos de cinco anos no norte de Gaza, onde o acesso à ajuda tem sido altamente limitado desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, são três vezes maiores do que as de Rafah, no sul

Segundo Elder, isso mostra que "quando essa gota de ajuda pode chegar, ela faz uma diferença que salva vidas".

Pelo menos 15 crianças morreram nos últimos dias de desnutrição e desidratação no hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, informou o Ministério da Saúde de Gaza no domingo.

Os pedidos para que Israel faça mais para lidar com a crise humanitária foram intensificados desde a morte de palestinos que faziam fila para receber ajuda em Gaza no mês passado.

As autoridades de saúde de Gaza disseram que 118 pessoas foram mortas, atribuindo as mortes ao fogo israelense e chamando-as de massacre. Israel, que afirma que muitas pessoas foram pisoteadas ou atropeladas, comprometeu-se a investigar.