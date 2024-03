Rússia diz estar incrementando forças militares em resposta à Otan

MOSCOU (Reuters) - A Rússia incrementou suas forças militares no norte e no oeste do país para combater o que Moscou percebe como um aumento das forças da Otan perto da Rússia, disse o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, nesta terça-feira.

Em resposta à invasão russa da Ucrânia em 2022, a Finlândia aderiu à Otan e a Suécia está prestes a fazer o mesmo. A Otan está realizando esta semana um exercício militar chamado Nordic Response 2024, que, segundo a organização, envolverá mais de 20.000 soldados na Noruega, Finlândia e Suécia e se concentrará na defesa coletiva.

"No contexto do aumento do potencial militar da Otan próximo às fronteiras russas, da expansão da aliança por meio da adesão da Finlândia e, futuramente, da Suécia, tomamos medidas para fortalecer os agrupamentos de tropas nas direções estratégicas noroeste e oeste", disse Shoigu aos generais de alto escalão, sem fornecer detalhes.