Trump busca golpe final pela indicação republicana com disputa da Superterça

Por Joseph Ax e Gram Slattery

FORT WORTH (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump tentará na "Superterça" dar um golpe final em sua única adversária para a indicação presidencial republicana, Nikki Haley, com 15 Estados realizando disputas republicanas no maior dia de votação da temporada de primárias.

O ex-presidente, que domina a campanha republicana desde o início, apesar de sua série de acusações criminais, venceu todas as disputas iniciais de indicação, com exceção de uma, reduzindo a dois o vasto campo de candidatos republicanos no processo.