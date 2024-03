Ano de 2023 foi o mais mortal para migrantes, diz agência da ONU

GENEBRA (Reuters) - Pelo menos 8.565 pessoas morreram em rotas de migração em todo o mundo no ano passado, tornando 2023 o ano mais mortal já registrado para os migrantes, informou a agência de migração da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse que o número de mortes de migrantes registradas no ano passado superou o número de mortos e desaparecidos globalmente no ano recorde anterior de 2016, quando 8.084 pessoas morreram.

O número de mortes do ano passado também aumentou 20% em relação a 2022.