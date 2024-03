Caminhões de ajuda precisam dobrar para atender às necessidades básicas de Gaza, diz Programa Mundial de Alimentos

"Eu diria que precisamos dobrar o patamar que temos agora. Estamos agora em cerca de 150 caminhões. Precisamos no mínimo de 300 caminhões entrando por dia", disse o vice-diretor-executivo e diretor de operações do Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, à Reuters.

"Mas, claro, no longo prazo, isso também precisa ser complementado com (suprimentos) comerciais."

Antes do início do conflito, em outubro, Gaza dependia de 500 caminhões por dia. Neste momento, o auxílio pode chegar ao sul de Gaza pela passagem de Rafah, do Egito, e por Kerem Shalom, na fronteira com Israel.

O colapso da lei e da ordem em Gaza tem sido um grande obstáculo à distribuição da ajuda, uma vez que cinco meses de guerra destruíram muitas das instituições que sustentavam a ordem social no enclave palestino.

"O colapso da ordem civil é um desafio cada vez maior para nós", disse Skau. "Há bandos armados que andam à solta, preenchendo o vácuo de segurança."

Alguns comboios foram apreendidos por pessoas em busca de alimentos e todos os comboios que se deslocam para o norte de Gaza precisam de coordenação israelense para passarem em segurança pelos postos de controle e pelas zonas de conflito.