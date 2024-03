Filipinas criticam China por "provocar problemas" no Mar do Sul da China

Por Mikhail Flores

MANILA (Reuters) - Um dramático impasse com Pequim no Mar do Sul da China nesta semana foi o incidente mais sério até agora para as Filipinas, disseram suas principais autoridades de segurança nesta quarta-feira, prometendo não recuar na afirmação dos direitos soberanos do país.

As Filipinas têm se irritado com o que chamam de repetidas condutas agressivas da guarda costeira chinesa, acusando seus navios de usar canhões de água, bloquear e assediar na terça-feira uma missão filipina de reabastecimento para as tropas estacionadas no disputado Second Thomas Shoal.