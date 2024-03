Hamas promete continuar com negociações de cessar-fogo em Gaza; situação humanitária piora

Por Nidal al-Mughrabi e Bassam Masoud

CAIRO/RAFAH, Faixa de Gaza (Reuters) - O Hamas disse nesta quarta-feira que continuava com os esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza com Israel, apesar da ausência dos negociadores israelenses nas conversações no Egito.

Negociadores do grupo militante palestino, do Catar e do Egito estão no Cairo tentando garantir um cessar-fogo de 40 dias na guerra entre Israel e o grupo islâmico a tempo para o mês de jejum muçulmano do Ramadã, que começa no início da próxima semana.