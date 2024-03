Lula diz estar feliz por marcação de data da eleição na Venezuela

Maduro, que está no poder desde 2013, será candidato à reeleição, mas não está claro quem ele enfrentará como representante da oposição, após a Suprema Corte do país manter a decisão que impede María Corina Machado, que venceu com folga as primárias da oposição em outubro, de ocupar cargos públicos, o que provocou a restauração de sanções impostas à Venezuela pelos Estados Unidos.

O governo e a oposição na Venezuela fecharam um acordo eleitoral em outubro para que a votação fosse realizada na segunda metade de 2024, com observadores internacionais -- incluindo da União Europeia e da Organização das Nações Unidas (ONU) -- supervisionando o pleito e cada lado podendo escolher seu candidato.

Alguns personagens da oposição expressaram dúvidas na época se Maduro cumpriria o acordo.