Manifestantes derrubam porta e tentam invadir palácio presidencial do México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Manifestantes que pedem justiça pelo desaparecimento de 43 estudantes no México em 2014 derrubaram nesta quarta-feira uma das portas de acesso ao palácio presidencial, onde o presidente do país Andrés Manuel López Obrador prestava entrevista coletiva.

O grupo protestava desde cedo nesta quarta-feira diante do prédio barroco construído no século 16 e localizado no centro histórico da capital mexicana. Horas depois, alguns deles usaram uma caminhonete da estatal de eletricidade CFE para arrombar, de ré, uma porta lateral do palácio, mostraram imagens de televisão.

Mas pouco depois de alguns conseguirem entrar, seguranças usaram extintores de incêndio para obrigá-los a recuar e impedir que chegassem ao presidente que, durante a campanha que o levou à presidência em 2018, comprometeu-se a resolver o desaparecimento conhecido como "caso Ayotzinapa”.