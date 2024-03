Milhares de pessoas protestam na Colômbia contra reformas de Petro

BOGOTÁ (Reuters) - Milhares de pessoas protestaram nesta quarta-feira nas principais cidades da Colômbia contra as reformas políticas, econômicas e sociais que o presidente Gustavo Petro promove no Congresso, em novas manifestações convocadas pela oposição e que também questiona a deterioração da situação de segurança do país.

Petro, economista de 63 anos que assumiu o primeiro mandato da esquerda da história do país, prometeu implementar ambiciosos programas sociais para reduzir a pobreza e a desigualdade, e também para buscar uma “paz total” que encerre o conflito armado de seis décadas que deixou pelo menos 450.000 pessoas mortas.

Alguns manifestantes em Bogotá gritaram “Chega de Petro” e “Fora Petro”. Eles agitaram bandeiras da Colômbia, exibiram faixas contra o presidente e tocaram vuvuzelas e apitos.