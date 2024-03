ONU testará estrada militar israelense para levar ajuda ao norte de Gaza

Jamie McGoldrick, coordenador de ajuda da ONU para o Território Palestino Ocupado, disse que a ONU vem pressionando Israel há semanas para usar a estrada da cerca da fronteira de Gaza e que recebeu mais cooperação de Israel na última semana.

As autoridades palestinas dizem que mais de 100 pessoas foram mortas na última quinta-feira tentando chegar a um comboio de ajuda perto da Cidade de Gaza, a maioria delas alvejada por tropas israelenses. Os militares de Israel, que vinham supervisionando as entregas de ajuda privada, disseram que a maioria delas morreu em função de um tumulto.

"Desde o incidente da semana passada, acho que Israel viu claramente como é difícil entregar a assistência", disse McGoldrick aos repórteres, acrescentando que a ONU tinha visto "muito mais cooperação de Israel como resultado dessa percepção".

Atualmente, a ajuda pode chegar a Gaza pelo sul através da passagem de Rafah, com o Egito, e da passagem Kerem Shalom com Israel. McGoldrick disse que o plano é que os comboios de ajuda sejam inspecionados nessas passagens e, em seguida, escoltados pelo território israelense ao longo de uma estrada militar até o vilarejo fronteiriço israelense de Beeri.

"Assim que entrarmos em Gaza, seremos deixados por conta própria", disse ele, acrescentando que a ONU faria uma avaliação da possível nova rota na quinta-feira para verificar o estado das vias dentro de Gaza, para garantir que não haja material bélico não detonado e para identificar pontos de distribuição adequados para a ajuda.

McGoldrick disse que o uso dessa rota para chegar ao norte de Gaza permitiria que os comboios de ajuda evitassem estradas congestionadas e a insegurança dentro do enclave. O Programa Mundial de Alimentos da ONU interrompeu suas entregas no norte de Gaza em 20 de fevereiro devido a preocupações com a segurança, com seus comboios expostos a ataques de multidões famintas.