Papa Francisco, ainda resfriado, limita novamente discurso público

O Vaticano disse em 24 de fevereiro que ele estava sofrendo de uma gripe leve. Na semana passada, Francisco fez uma breve visita a um hospital em Roma para fazer uma tomografia computadorizada e, no sábado, afirmou que estava com bronquite.

Francisco disse à audiência de quarta-feira que delegaria as leituras "porque ainda estou resfriado e não consigo ler bem". No entanto, ele falou brevemente no final do evento, cumprimentando alguns dos fiéis e pedindo paz na Ucrânia e no Oriente Médio.

Francisco, que tem dificuldade para andar, chegou em seu veículo especialmente projetado, conhecido como papamóvel, e se locomoveu ao seu lugar andando com uma bengala. Após a audiência, ele foi colocado em uma cadeira de rodas para cumprimentar as pessoas. Em seguida, tentou subir novamente no papamóvel, mas pareceu não conseguir, e foi ajudado a voltar para a cadeira de rodas para sair da Praça de São Pedro.

As dificuldades de mobilidade de Francisco podem complicar os planos de viagem para este ano, que incluem viagens em datas não especificadas para Bélgica, Timor Leste, Papua Nova Guiné e Indonésia. Na Itália, ele deve ir a Veneza em 28 de abril e a Verona em 18 de maio.

Apesar dos problemas de saúde, o pontífice tem se mantido ocupado nos últimos dias, encontrando-se com o chanceler alemão Olaf Scholz no sábado e fazendo outro apelo pelo fim da guerra em Gaza no domingo.

(Reportagem adicional de Remo Casilli)