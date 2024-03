Paquistanês Bhutto, enforcado há 44 anos, não teve julgamento justo, diz Suprema Corte

Por Asif Shahzad

ISLAMABAD (Reuters) - A Suprema Corte do Paquistão determinou nesta quarta-feira que o ex-primeiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto, que foi enforcado há 44 anos após ser condenado por assassinato, não teve um julgamento justo.

Bhutto, fundador do Partido Popular do Paquistão (PPP), atualmente dirigido por seu neto e ex-ministro das Relações Exteriores, Bilawal Bhutto Zardari, foi enforcado em 1979 após um julgamento sob o regime militar do falecido general Zia-ul-Haq.