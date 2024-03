Peru retoma sistema bicameral no Congresso após 30 anos

LIMA (Reuters) - O Congresso do Peru aprovou nesta quarta-feira, em uma votação final, o retorno do funcionamento do Legislativo com duas Casas, após mais de três décadas com apenas um órgão legislativo.

A retomada foi aprovada com os votos de 91 dos 130 parlamentares da câmara única. A medida segue agora para a mesa da presidente Dina Boluarte para ser assinada e se tornar lei.

O sistema bicameral do Congresso foi extinto pela Constituição de 1993, redigida um ano após o então presidente Alberto Fujimori fechar o Congresso e suspender a Constituição para promulgar reformas econômicas de livre mercado e medidas antiterrorismo.