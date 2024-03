Substância química que causa câncer é encontrada em tratamentos para acne, diz laboratório dos EUA

(Reuters) - Altos níveis de benzeno, substância química que causa o câncer, foram detectados em alguns tratamentos para acne de marcas como Clinique, da Estee Lauder, Up & Up, da Target, e Clearasil, da Reckitt Benckiser, afirmou o laboratório independente dos EUA Valisure.

O Valisure também entrou com uma petição na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) pedindo que o órgão regulador faça um recall dos produtos, conduza uma investigação e revise orientações à indústria, afirmou o laboratório de New Haven, Connecticut, nesta quarta-feira.

Benzeno também foi detectado no Proactiv, no PanOxyl, no sabonete contra acne da Walgreens e no creme de acne Equate Beauty, do Walmart, entre outros, segundo o Valisure.