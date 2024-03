Suprema Corte dos EUA ouvirá argumentos sobre imunidade de Trump em 25 de abril

Os juízes analisarão a decisão de um tribunal inferior rejeitando a alegação de Trump de que ele tem imunidade das acusações porque era presidente quando agiu para reverter a vitória eleitoral do presidente Joe Biden.

Trump, o primeiro ex-presidente a ser processado criminalmente, está prestes a se tornar o indicado do Partido Republicano para desafiar o presidente democrata na eleição de 5 de novembro. Sua última adversária pela indicação, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, abandonou a disputa nesta quarta-feira.

O caso de imunidade novamente arrasta à arena eleitoral o principal tribunal do país, cuja maioria conservadora de 6 a 3 inclui três juízes nomeados por Trump.

A Suprema Corte concedeu uma grande vitória a Trump na segunda-feira ao garantir que ele permanecerá nas cédulas da eleição presidencial. Os juízes impediram que os Estados desqualifiquem candidatos a cargos federais com base em uma disposição constitucional sobre insurreição, revertendo uma decisão judicial que o havia excluído da cédula no Colorado pela sua conduta relacionada ao ataque de seus apoiadores contra o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

O Tribunal de Apelações para o Circuito do Distrito de Columbia decidiu por 3 a 0 contra a reivindicação de imunidade de Trump em 6 de fevereiro, rejeitando sua proposta de “autoridade ilimitada para cometer crimes que neutralizariam a verificação mais fundamental do Poder Executivo -- o reconhecimento e implementação de resultados eleitorais”.

Em agosto de 2023, Smith apresentou quatro acusações criminais federais contra Trump no caso da subversão eleitoral. A data do julgamento, 4 de março, foi adiada porque Trump insistiu no seu pedido de imunidade, não tendo ainda sido marcada uma nova data.