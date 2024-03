Trump conquistou eleitores na Superterça, mas sua campanha precisa de mais doadores

Por Alexandra Ulmer

LOS ANGELES (Reuters) - Não faltaram votos para Donald Trump nas primárias presidenciais da Superterça. Ele venceu com folga em quase todas as disputas. Mas, à medida em que seus honorários legais e indenizações crescem, Trump precisa correr atrás de outro eleitorado, enquanto se prepara para o confronto da eleição geral com o presidente Joe Biden: os grandes doadores.

Historicamente, pequenos doadores ajudaram a impulsionar Trump, mas mais de 540 milhões de dólares em indenizações e outros milhões em honorários legais o estão pressionando, com uma longa campanha até a eleição de 5 de novembro no horizonte.