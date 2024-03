Trump e Biden dominam disputas da Superterça e caminham para revanche

Biden passou com folga pelas disputas democratas, embora uma votação de protesto em Minnesota e em seis outros Estados, organizado por ativistas contrários ao seu apoio enérgico a Israel na guerra contra o Hamas, tenha atraído resultados inesperadamente fortes.

O voto "descomprometido" em Minnesota foi de 19% com quase 90% dos votos apurados, de acordo com a Edison Research, mais do que os 13% que uma iniciativa semelhante em Michigan obteve na semana passada.

Mesmo assim, Biden venceu em Minnesota e em outros 14 Estados, incluindo uma votação pelo correio em Iowa que terminou na terça-feira.

Ele sofreu uma derrota, no pequeno território da Samoa americana, onde o empresário Jason Palmer obteve 51 votos contra 40 de Biden, de acordo com o Partido Democrata da Samoa americana.

Outra campanha entre Trump, de 77 anos, e Biden, de 81 - o primeiro confronto presidencial repetido nos EUA desde 1956 - é algo que poucos norte-americanos parecem querer. Pesquisas de opinião mostram que tanto Biden quanto Trump têm baixos índices de aprovação entre os eleitores.

A imigração e a economia eram as principais preocupações dos eleitores republicanos, segundo as pesquisas de boca de urna da Edison na Califórnia, Carolina do Norte e Virgínia.