Viúva de Navalny retoma convocação para grande protesto no dia das eleições russas

Se a ação "Meio-dia contra Putin" fracassar, será um golpe para as esperanças de Navalnaya de assumir o manto de seu marido, mesmo estando fora da Rússia, e mostrar que a oposição ao Kremlin ainda está viva.

Mas se as pessoas atenderem ao chamado, isso poderá se transformar em um grande protesto contínuo nos 11 fusos horários da Rússia e representar um dilema para as autoridades, já que a polícia não teria nenhuma base legal óbvia para dispersar as pessoas que estão na fila para votar.

Putin, no poder desde o último dia de 1999 como presidente ou primeiro-ministro, tem a garantia de ganhar mais seis anos no poder. Dois possíveis concorrentes que se manifestaram contra a guerra na Ucrânia foram desqualificados da eleição por motivos técnicos e nenhum dos três candidatos restantes é crítico de Putin. O Kremlin afirma que ele vencerá porque conta com apoio genuíno em todo o país, com índices de pesquisas de opinião em torno de 80%.