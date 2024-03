Atenção, chocólatras: novo estudo traça as complexas origens do cacau

"As primeiras etapas da domesticação do cacau correspondem a um processo mais complexo do que o que havíamos suposto anteriormente", disse a geneticista molecular Claire Lanaud, da unidade AGAP do CIRAD, centro francês de pesquisa agrícola para o desenvolvimento internacional, principal autora do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Scientific Reports.

"Não tínhamos o menor conhecimento de uma domesticação tão importante dos cacaueiros em toda a costa do Pacífico na América do Sul nos tempos pré-colombianos, e tão cedo. A significativa mistura genética observada atesta as inúmeras interações que podem ter ocorrido entre os povos da Amazônia e da costa do Pacífico", acrescentou Lanaud.

A dispersão do cacau do Equador para a Mesoamérica pode ter ocorrido por meio de redes político-econômicas vastas e interconectadas, avaliam os pesquisadores.

"Em primeiro lugar, podemos afirmar com convicção que a origem do cacau e sua domesticação foi a Alta Amazônia e não os trópicos da Mesoamérica -- México e América Central. O processo de dispersão foi bastante rápido e envolveu a interação próxima e de longa distância dos povos ameríndios", disse o arqueólogo e coautor do estudo Francisco Valdez, da unidade PALOC da instituição de pesquisa IRD da França e do Museu Nacional de História Natural de Paris.

"Os contatos marítimos devem ter sido envolvidos, assim como os contatos terrestres. Anteriormente, a crença comum era de que o cacau foi domesticado nas planícies mesoamericanas e que se dispersou de lá para o sul", disse Valdez.

O estudo fornece informações sobre as primeiras transações do que hoje figura como uma das culturas comerciais mais importantes do mundo.