Com premiê fora do país, Haiti estende estado de emergência

Por Harold Isaac

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - O governo do Haiti afirmou nesta quinta-feira que vai estender por mais um mês o estado de emergência no Departamento de Ouest, onde fica a capital Porto Príncipe, após o aumento da violência promovida por gangues que querem a queda do primeiro-ministro, que está fora do país.

A declaração no diário oficial do país caribenho informou que o estado de emergência ficará em vigência até o dia 3 de abril, com toque de recolher noturno até 11 de março.